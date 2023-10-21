Погода в Україні сьогодні, 21 жовтня, буде майже без дощів.У більшості областей тепло, а в деяких регіонах пригріє до +28.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні вранці на півночі та сході можливі невеликі дощі. На решті території нашої країни буде сухо.Вітер переважно південно-західний та східний зі швидкістю 7-12 м/с. На Прикарпатті місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах шквали 20-25 м/с.Температура повітря вдень у більшості областей +23 +28 градусів. На півночі та сході вдень +17 +22, а деяких районах стовпчики термометрів покажуть лише +6 +11 градусів.Вночі температура повітря опуститься до +8 +13, а на заході та півдні до + 14 +18 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, але вдень без опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +17 +19 градусів, а вночі +11 +13. Осінь в УкраїніВ Україні у середині жовтня прийшла осіння прохолода. Протягом останнього тижня стовпчики термометрів показують від +5 до +19 градусів вдень, а вночі у деяких областях заморозках.В Укргідрометцентрі попередили, що після 20 жовтня українців чекає серйозне похолодання, місцями можливий мокрий сніг.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.