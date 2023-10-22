Канада продовжить співпрацю з Катаром щоб забезпечити звільнення заручників, яких утримують ХАМАСу.Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.Глава канадського уряду зазначив, що що Канада продовжуватиме працювати з Катаром, щоб забезпечити звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, після того, як бойовики відпустили двох американських громадян."Вчора було звільнено двох цивільних американців, яких ХАМАС узяв у заручники. Канада вітає такий розвиток подій і дякує Катару за допомогу", – сказав Трюдо.20 жовтня бойовики ХАМАС відпустили двох заручниць матір і дочку Джудіт і Наталі Раанан, які були викрадені під час нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня.Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомляла, що у заручниках ХАМАС перебуває понад 200 людей. Вони утримуються на території Сектора Газа.Ситуація в Ізраїлі7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.Варто зазначити, що речник ЦАХАЛу заявив про підготовку до нового етапу війни. За словами представника ізраїльської армії, операція може тривати кілька тижнів.21 жовтня між Сектором Газа та Єгиптом запрацював пункт пропуску "Рафах". Проте ним проїхали лише 20 вантажівок з гуманітарною допомогою. Іноземців не змогли евакуюватися через КПП.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.