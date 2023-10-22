Під час обстрілів Херсонської області ворог використав рекордну кількість авіабомб за добу. Є постраждалі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.За її словами, працювала ворожа тактична авіація і продовжувалось бомбардування, в тому числі з використанням керованих авіабомб."За цю добу (від 7:00 до 7:00 ранку) було зафіксовано фактично рекордну кількість авіабомб - 36. По Херсонській області ворог випустив по 2-4 (авіабомби, – ред.) по одному населеному пункту. Для села, ви розумієте, це дуже велика потужність, руйнація кількох будинків одночасно, коли 500-килограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви", – розповіла спікер.Вона зазначила, що на жаль є інформація про постраждалих, дані уточнюються.Водночас, як зазначила Гуменюк, хоч ця ніч пройшла досить тривожно, оскільки лунали сигнали повітряної тривоги, "але активності такої, якої ми зазнавали раніше, в повітрі не було".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.