Погода в Україні сьогодні, 22 жовтня, буде майже “сухою”. Правда з опадами не пощастить західним рігіонам.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Переважатиме суха погода, лише в західних областях пройдуть дощі", – розповіла вона.За словами синоптика, температура повітря в Україні становитиме протягом дня +18…+23 градуси, на півдні до +28, на північному сході +12…+16 градусів.Погода в КиєвіУ столиці буде від +16 до +20, дощу не передбачається. А ось туман, за даними Діденко, можливий.Що буде з погодою даліНайближча перспектива – найтепліше вихідними, що вже майже минули."Далі сильного похолодання не буде, відчутніше зниження температури повітря хіба на початку листопада. Поки що сніг відміняється", – констатувала Діденко.Нагадаємо, що на 21 жовтня в Україні "стояв" сніг. Про нього синоптики повідомляли ще за тиждень. Але незабаром синоптики "скасували" сніг, а замість нього у прогнозі з’явилися аномальні +30 та потепління. Як так вийшло - читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.