США розгортають додаткові системи ППО по всій території Близького Сходу у відповідь на ескалацію в регіоні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.Він сказав, що Пентагон активував розгортання батареї Термінальної високогірної зони оборони (THAAD), а також додаткових батальйонів Patriot у місцях по всьому Близькому Сходу.Остін додав, що рішення про розгортання було прийнято у відповідь на "нещодавню ескалацію з боку Ірану та його проксі-сил", а також для "допомоги в захисті Ізраїлю".Остін додав, що в рамках "планування на випадок надзвичайних ситуацій" доручив невизначену кількість додаткових сил США "готуватися до розгортання".Удар по базам США на Близькому Сході20 жовтня повідомлялось, що два дні поспіль військові бази США на Близькому Сході зазнавали ударів з повітря. Спочатку було атаковано американську базу в Сирії, того ж дня сталися спроби атак безпілотників в Іраку.Крім цього, наступного дня, під ударом опинились дві військові бази США в Сирії та авіабаза в Іраку. Повідомлялося про незначні поранення серед сил коаліції.Війна ХАМАС та Ізраїлю7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛ вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.Зазначимо, що Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не заходив.Нагадаємо, 19 жовтня глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант пообіцяв військовим ЦАХАЛу, що скоро вони "побачать Газу зсередини", а 21 жовтня глава штабу ЦАХАЛу заявив, що військові увійдуть до Сектору Гази.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.