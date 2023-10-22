Високопоставлений американський чиновник наступного тижня відвідає Саудівську Аравію та Катар, щоб активізувати зусилля США з перекриття каналів фінансування ХАМАСу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.Мінфін США повідомив, що заступник міністра по боротьбі з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон допоможе провести в Саудівській Аравії засідання Виконавчого комітету Центру боротьби з фінансуванням тероризму.Комітету доручено налагоджувати зв’язки між шістьма арабськими країнами та Сполучених Штатів з метою знищення мереж фінансування тероризму за допомогою санкцій і дій правоохоронних органів.Зазначається, що це стало більш актуальним пріоритетом у ті дні, коли ХАМАС убив 1400 людей і взяв близько 200 заручників під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.Катар приймає деяких політичних лідерів ХАМАС, і США заохочують невелику країну Перської затоки виступати в якості зв’язку з бойовиками, яких Америка та Європейський Союз визнали терористичною організацією."Катар має доступ до ХАМАС, якого точно немає ні у нас, ні в ізраїльтян", – сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки в Білому домі Джон Кірбі.Напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛ вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.Зазначимо, що Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не заходив.Швейцарський генеральний прокурор Штефан Блеттлер заявив, що судові органи розслідують можливе фінансування ХАМАС зі Швейцарії. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.