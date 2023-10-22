Партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя (Крим). Об’єкт добре охороняється та оточений оборонними спорудами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху “Атеш”."Наш агент виявив та зафіксував велике місце дислокації російських військ на зерноскладі у селі Зарічне Джанкойського району", – йдеться у повідомленні.Що вдалось знайти?За даними партизанів, там знаходиться близько 20 одиниць автомобільної техніки, серед яких є як тентовані "Урали" і КамАЗи, так і паливозаправники."Під’їзди до об’єкта охороняються військовими РФ біля облаштованих оборонних позицій. Нам відомо, що особовий склад розквартований по всьому населеному пункту", – зазначають в "Атеш". Ситуація у районі ДжанкояРосійські війська, ймовірно, побоюючись контрнаступу українських сил, перекидають значні ресурси у Джанкой. Крім того, нещодавно партизани зафіксували колону старої військової техніки у с. Оріхівка (Крим), яка рухалася у бік Джанкоя.Також нещодавно партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об’єкта.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.