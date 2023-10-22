В Організації об’єднаних націй заявили, що 20 вантажівок з гуманітарною допомогою для Сектора Гази “явно недостатньо” та закликали до подальшої підтримки мирного населення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву ВООЗ, Всесвітньої продовольчої програми, ПРООН, Фонду у галузі народонаселення та ЮНІСЕФ"Найбільшому ризику піддаються вразливі верстви населення, а діти помирають з тривожною швидкістю й позбавлені права на захист, їжу, воду та медичну допомогу", – зазначається у заяві.Вони також закликали до гуманітарного припинення вогню та надання негайного та необмеженого гуманітарного доступу до всієї території Гази."Гуманітарна ситуація в Газі була відчайдушною і до останніх бойових дій. Нині вона катастрофічна. Світ повинен робити більше", - наголошують в ООН.А речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що перші 20 вантажівок з гуманітарною допомогою, які в’їхали в Газу, не проходили перевірку на наявність зброї. Він додав, що такого більше не буде. Також Дюжаррік додав, що невідомо, коли Газа отримає наступну партію допомоги.Війна в Ізраїлі7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.У відповідь Ізраїль оголосив початок військової операції проти бойовиків. Солдати ЦАХАЛу вже заходили на територію Сектору Газа у рамках рейдів, але вони не просувалися вглиб.При цьому 19 жовтня у ЗМІ повідомили, що влада Ізраїлю дала "зелене світло" на введення військ у Сектор Газа.Варто зазначити, що речник ЦАХАЛу заявив про підготовку до нового етапу війни. За словами представника ізраїльської армії, операція може тривати кілька тижнів.В суботу, 21 жовтня, повідомлялось про прибуття до Гази перших 20 вантажівок з гуманітарною допомогою.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.