Під ранок 22 жовтня в Дніпропетровській області сили ППО збили ворожу ракету.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.Він повідомив, що російську ціль знищили бійці ПвК "Схід". Крім цього, Лисак повідомив, що ніч у області пройшла спокійно.Атака 22 жовтняВ ніч на 22 жовтня в східних та південно-східних областях України оголошували повітряну тривогу. Спочатку інстувала загроза ударів "шахедами" та балістичними ракетами. Пізніше безпілотники полетіли в центр України, а звідти – на захід. Крім цього, під ранок для Запорізької та Дніпропетровської областей оголошували про повторну тривогу через загрозу ударів ракетами.Аналітики ISW зазначали, що росіяни, ймовірно, будуть використовувати подібні комбіновані атаки, щоб знайти прогалини в українській ППО перед можливими зимовими ударами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.