Українця у разі втрати закордонного паспорта мають змогу його відновити. Оформлення нового документу коштуватиме від 730 гривень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної міграційної служби України.У разі втрати внутрішнього паспорта чи закордонного паспорта потрібно відразу звернутися в поліцію та отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Для відновлення документів можна звернутися в одну з установ: підрозділ ДМС; центр надання адміністративних послуг; центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".Які документи потрібно мати? внутрішній паспорт або свідоцтво про народження; заява про втрату паспорта; витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта); документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати.Строк та вартість виготовлення нового паспортаОформлення звичайного паспорта відбувається протягом 20 діб, а його вартість складає 733 гривні. Також можна замовити терміновий документ. Тоді термін виготовлення становить до 7 діб, а вартість – 1085 гривень.Також при обміні втраченого чи пошкодженого паспорта додатково сплачується державне мито – 34 гривні.Українців попереджають, що під час війни терміни виготовлення документів можуть бути довшими, до 2 місяців.Нагадаємо, Кабінет міністрів значно спростив оформлення паспортів для українців.Також РБК-Україна пояснювало, як онлайн перевірити, чи готовий закордонний паспорт.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.