Під час відключення світла для багатьох виникає питання, як продовжити роботу чи навчання без стабільного інтернету. Минулого року українці вигадували безліч ноу-хау, як зберегти сигнал інтернету під час блекаутів, але основна проблема була в якості сигналу провайдеру.Як зробити інтернет стабільним під час вимкнення світла та залишатися на зв’язку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Мінцифри у Telegram.Як повідомляють у Мінцифри, зараз йде активна підготовка до зими та можливих відключень світла."Разом з операторами та провайдерами працюємо, щоб зробити знеструмлення максимально непомітними для українців", – повідомили у відомстві.У підготовку входить забезпечення провайдерів системами резервного живлення та розробка плану дії під час блекаутів.Додатково для українців підготували інструкцію на випадок екстремальних ситуацій, яку можна зберегти.Крок 1. Уточніть у вашого провайдера, чи перейшов він на енергоощадні інтернет-мережі за технологією xPON.Крок 2. Резервне підключення.Якщо перейшов: Придбайте повербанк для Wi-Fi роутера та USB DС-кабель. Щоб заживити роутер від повербанку. Все, тепер ви зможете залишатися вдома онлайн не тільки під час віялових відключень світла, а протягом тривалого знеструмлення.Якщо не перейшов: Знайдіть найближчого провайдера з xPON мережею та подайте заявку для підключення. Щоб прискорити цей процес, скооперуйтеся з сусідами.Далі придбайте повербанк для Wi-Fi – роутера та USB DC-кабель, щоб заживити роутер від повербанку. Ось і все – тепер ви зможете користуватися інтернетом навіть під час відключення світла.

СкриншотДо речі, раніше ми писали про те, про які корисні функції вашого Wi-Fi роутера ви точно не знали.А також розповідали про те, як поставити роутер так, щоб інтернет був у всій квартирі.