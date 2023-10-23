Президент США Джо Байден обговорив ситуацію на Близькому Сході з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.Американський лідер привітав перші, після вторгнення ХАМАСу 7 жовтня, конвої з гуманітарною допомогою для палестинців. Глави держав підтвердили, що потік таких вантажів буде продовжено. Також американський президент висловив вдячність Ізраїлю за допомогу у звільненні двох заручників, громадян США, з полону ХАМАСу. Вони обговорили поточні зусилля щодо забезпечення звільнення всіх людей, яких утримують бойовики. Варто зазначити, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомляла, що у заручниках ХАМАС перебуває понад 200 людей. Вони утримуються на території Сектора Газа.Ситуація в Ізраїлі 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Єрусалим розпочав операцію проти терористів. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа. Варто зазначити, що речник ЦАХАЛу заявив про підготовку до нового етапу війни. За словами представника ізраїльської армії, операція може тривати кілька тижнів.21 жовтня між Сектором Газа та Єгиптом запрацював пункт пропуску "Рафах". Проте ним проїхали лише 20 вантажівок з гуманітарною допомогою. Іноземців не змогли евакуюватися через КПП. В ООН заявили, що такої кількості вантажівок "явно недостатньо" та закликали до подальшої підтримки мирного населення. А Байден розповів, що Сполучені Штати Америки продовжать працювати з усіма сторонами, щоб забезпечити безперервне переміщення допомоги, яка є надзвичайно важливою для добробуту людей. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.