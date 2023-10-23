23 жовтня за новим церковним календарем християни святкують день апостола Якова, Господнього брата. Цього дня категорично не рекомендується проводити переговори та займатися фінансовими питаннями.Про те, що можна й не можна робити, кого можна вітати з іменинами, повідомляє РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дня та його звичаїЦього дня в Україні згадують про апостола Якова, який був учнем Христа. Його жорстоко стратили, коли він відмовився відмовитись від віри. За однією з версій, апостола скинули з даху, а за іншою – після цього він вижив, а потім його вбили ударом по голові.Вважається, що Яків був покровителем тих, хто тяжко трудиться. Відповідно до традицій, у ці дні люди готуються до зими. Раніше все займалася збиранням хмизу і рубали дрова, тепер ви можете задуматися про утеплення будинку.Народні прикмети 23 жовтня ранній сніг – до теплої зими вітер гілки гне - чекайте на дощі собаки гавкають увесь вечір – йдуть морози птахи низько літають – до вітряної погоди.Що заборонено робити цього дняНе варто проводити переговори і займатися важливими справами. Вирішення грошових проблем теж варто перенести на інший день. Категорично забороняється говорити погано про людей, не пліткуйте і нікого не ображайте.Не можна брехати і плести інтриги. Також варто відмовитися від роботи, пов’язаної з дрібними деталями та складними механізмами. А щоб не накликати біду, відмовтеся від галасливих свят і не вихваляйтеся своїм достатком.Хто сьогодні святкує іменини23 жовтня з іменинами можна привітати: Андрія, Кирила, Марту, Івана, Анастасію. Раніше стало відомо, які свята відзначаються у жовтні 2023 року.Також нещодавно з’явився церковний календар на 2024 рік.