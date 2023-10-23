Іранські лідери досягли консенсусу щодо схвалення обмежених транскордонних атак “Хезболли” ​​на Ізраїль.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інстиут вивчення війни (ISW).Дві особи, пов’язані з бойовиками, повідомили Reuters, що їхня військова діяльність навколо північного Ізраїлю має на меті "займати ізраїльські сили, але не відкривати великий новий фронт". Аналітики зазначають, що це узгоджується з заявою представника ЦАХАЛу про те, що Іран доручив "Хезболлі" посилити зусилля проти Ізраїлю і таким чином чинити тиск на ЦАХАЛ під час підготовки до наземних операцій у Секторі Гази. "Ці звіти вказують на те, що Іран і "Хезболла" координують ретельно вивірену ескалацію, щоб відвернути увагу Ізраїлю від Сектора Гази", – додали в ISW.Напад ХАМАС на Ізраїль та напруженість із "Хезболлою"7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.Підтримувані Іраном бойовики за останні дні кілька разів обстріляли ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні. За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль.19 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по об’єктах терористів "Хезболли" в Лівані.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.