В ніч на 23 жовтня росіяни атакували Одеську область ударними дронами типу Shahed, дев’ять із них було збито силами ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.Там зазначили, що нічна атака тривала понад 3,5 години. Ворог спрямував дрони-камікадзе з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини. Заходили на удар вони переважно з моря, де їх і зустріли підрозділи протиповітряної оборони. "Дев’ять БпЛА було збито на Одещині, ще один - на Вінничині", – зазначили у Силах оборони.Уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об’єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Люди не постраждали.Нічна атака 23 жовтняВ ніч на 23 жовтня росіяни атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе, через що в деяких регіонах оголошували повітряну тривогу. В Одесі та Кіровоградській області чули вибухи – там працювала ППО.Ввечері перед цим ворожий безпілотник було зафіксовано в Київській області – по ньому теж відпрацювала українська ППО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.