Українці можуть допомогти Службі безпеки швидше затримувати осіб, які співпрацюють з російськими окупантами, повідомляючи про них через чатбот “єВорог”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал “Дія”."Колаборанти допомагають проводити референдуми, знаходять для ворога житло, поширюють російську пропаганду та всіляко підтримують загарбницьку політику Росії. Ви навіть можете знати таких людей. Тож будьте пильні та повідомляйте в чатбот "єВорог" про зрадників", – закликають у "Дії".Таким чином, українці можуть допомогти СБУ швидше затримувати людей, які співпрацюють з окупантами.Як розпізнати колаборанта? воює на боці РФ пропагує російську владу та державу організовує вибори на тимчасово окупованих територіях заперечує збройну агресію Росії допомагає ворогу будь-якими методами: здавання позицій ЗСУ, їжа, одяг тощоЯкщо ви стали свідком таких дій, слід відправити заявку в чатбот "єВорог" з головного екрана "Дії" або за посиланням.При цьому важливо вказати ПІБ, дату народження та адресу колаборанта, а також детальний опис та фото, які підтверджують факт співпраці з росіянами.Обов’язково видаляйте листування з ботом і кадри з телефона для власної безпеки.Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що громадяни, які співпрацюють із загарбниками, мають лише два варіанти розвитку подальших дій: або вони спробують втекти в Росію, або будуть засуджені в Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.