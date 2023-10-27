27 жовтня 2023 року у православному календарі день пам’яті преподобного Нестора Літописця. Наші пращури називали цю дату “Нестор”.Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Народні традиціїНаші пращури в цей день давали обіцянки. Крім того, люди намагалися закінчити усі справи. Вони вірили, що якщо виконати обіцяну роботу, то бажання обов’язково здійсниться. А от якщо не виконати свою обіцянку, то можна викликати лихо.Існувало повір’я, яке свідчило, що якщо в будинку хвора людина мовчки виконує важку роботу, то швидше видужає.Що не можна робити 27 жовтня Люди вірили, що сьогодні не можна сваритися, інакше будете в сварці до Різдва Сьогодні люди намагалися багато не працювати Не треба переїдати та пити багато алкогольних напоїв Сьогодні люди не ходили в гості, щоб не забрати щастя зі свого будинкуГоловні прикмети цього дняЯкщо на вулиці туман, то буде потепління, а якщо випаде сніг – рано зацвітуть проліски.Якщо на деревах з’явився іній, то незабаром прийдуть морозні дні.Якщо вітер упродовж кількох днів дме в один бік, значить пройдуть опади.Якщо гуси довго плавають на воді, то холодів поки не буде.День Ангела сьогодні відзначають:Нестор, Валентин, Степан, Марк, Опанас, Андрій, Терентій, Олександр, Капітоліна, Еротіїда, Єлизавета. Раніше ми розповідали, які свята будуть у жовтні 2023 року.Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.