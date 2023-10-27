Сьогодні, 27 жовтня, в Україні дощі литимуть скрізь, окрім півдня. Щоправда, на південних областях опади “відігралися” ще вночі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."П’ятниця в Україні обіцяє бути вологою. Хоча якою ще може бути погода жовтневим днем глибокої осені? Або дощі, або тумани, добре, що без снігу", – зазначила синоптикДе будуть дощіДіденко розповіла, що опади сьогодні розподіляться наступним чином: вранці – у східних областях та в більшості західних; вдень у п’ятницю – переважно лише в західній частині; ввечері - на заході та півночі України.Вітер передбачається з південного заходу, 5-12 мс, місцями на заході, у центрі та півдні штормові пориви до 15-20 м/с.Температура повітря, за даними синоптика, буде "досить однорідна, помірно-комфортна", вдень +13….+18 градусів, у південній частині +18…+22 градуси.У Києві 27 жовтня вранці та вдень – без істотних опадів, завтра ввечері – знову дощ. У столиці буде тепло, впродовж дня близько +15 градусів.Погода в Україні найближчими днямиПісля суботи в Україні почне теплішати. Зокрема, в неділю, за даними синоптика, погода "буде чудовою". Субота буде місцями з дощами на півночі та заході, а ось центр, схід та південь опиняться у сухій та теплій погоді. А з понеділка, 30 жовтня, температупра підніметься до +22 градусів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.