Правоохоронці повідомили про підозру голові Національної служби здоров’я України у службовій недбалості, яка призвела до збитків у понад 2 млн гривень.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.Зазначимо, що Офіс генпрокурора не повідомляє ім’я підозрюваної, проте судячи з інформації та фотографій, мова йде про Наталію Гусак. Саме вона очолює НСЗУ з листопада 2021 року. За даними слідства, у квітні 2022 року на замовлення НСЗУ одне із спеціалізованих держпідприємств виконувало роботи щодо адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.За результатами виконання цих робіт держпідприємство склало акт здачі-приймання послуг, в який включило всі роботи згідно з договором та відомості про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися.При цьому голова НСЗУ належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору.Внаслідок цього було зайво витрачено бюджетні кошти в сумі понад 2 млн гривень на оплату послуг, які не надавалися.Під час проведення обшуків за місцем проживання та роботи правоохоронці виявили та вилучили документи та інші речові докази. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.Нагадаємо, у Львівській області лікар намагалася з’їсти хабар, який вимагала у військового за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу.До того ж, у Вінниці викрили понад 10 посадовців військової медкомісії та лікарів, які наживалися на ухилянтах.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.