Напад ХАМАС на Ізраїль та подальша криза на Близькому Сході негативно впливає не тільки на ситуацію в регіоні, але і на безкепу в Європі.Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.Вона наголосила, що на фоні конфлікту в Європі поширюються злочини на антисемітському підґрунті та розповсюджується "мова ворожнечі"."Ця криза мала вплив на внутрішню безпеку в ЄС, спричинила проблему швидкого поширення онлайн "мови ненависті" та терористичної пропаганди. Є зростаючий ризик, що це може перерости у насильство та у терористичні дії", – наголосила Фон дер Ляєн.Вона заявила, що ЄС буде "дуже пильним" щодо таких злочинів та дій, а також закликала лідерів країн-членів прийняти пропозицію щодо включення випадків поширення "мови ненависті" та "дії ненависті" до переліку злочинів ЄС.Криза на Близькому Сході7 жовтня терористи ХАМАС розпочали вторгнення до Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали мирних жителів, а відео своїх звірств публікували у соцмережах.У відповідь Армія оборони Ізраїлю оголосила початок операції проти бойовиків, метою якої є знищення терористів. ЦАХАЛ завдає ударів по місцях дислокації бойовиків у Секторі Газа.Крім цього, останній тиждень афілійовані з Іраном угрупування наносять удари по силам США на Близькому Сході. За словами заступника прес-секретаря Пентагону бригадного генерала Патріка Райдера в період з 17 по 24 жовтня військові США на Близькому Сході були більш як 10 разів атаковані дронами та ракетами під час виконання бойових завдань в Іраку та Сирії.Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Іран, використовуючи свої проксі намагається досягти ескалації конфілкту та показати США та Ізраїлю свою спроможність вести війну. США, в свою чергу, відреагували на ситуацію посиленням своїх підрозділів в регіоні та ударами по іранським об’єктам в Сирії 27 жовтня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.