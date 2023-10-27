Не використовуючи ракети Х-101 під час обстрілів України, Росія, ймовірно, хоче відновити втрачений потенціал.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону."Це високоточні далекобійні ракети так само як і "Калібр". Можливо, вони їх певну кількість зараз мусять відновити, накопичити… Зараз місяць у нас немає обстрілів зі стратегічної авіації. Тож можна робити припущення певні, що вони, можливо, хочуть відновити той ракетний потенціал", – пояснив він.Спікер зазначив, що при обстрілах критичної інфраструктури всередині України окупантам потрібна далекобійна високоточна зброя."А це ракета Х-101, яка за заявами окупантів може здолати 5500 км. Це можна дістати до кінця Європи цією ракетою, якщо ці дані таки суттєво не перебільшені. Але все одно тих ракет вистачає. В них великий запас ходу", – констатував Ігнат.Ракети РФ при обстрілах УкраїниРосія вже понад місяць не атакує Україну бомбардувальниками та ракетами типу Х-101. Це найдовша пауза з початку повномасштабної війни. Раніше Ігнат розповідав, що Росія застосувала усі види своєї ракетної зброї, завдаючи удари по Україні за весь час маштабного вторгнення. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.