Колишньому прем’єр-міністру Великобританії Борису Джонсону запропонували попрацювати телеведучим.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CBN.Колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон приєднується до GB News як ведучий, творець програм та коментатора.Джонсон висвітлюватиме загальні вибори у Великій Британії та вибори в США наступного року.Також він створить і представить новий серіал, що демонструє міць Британії по всьому світу, а також час від часу вестиме спеціальні програми перед живою аудиторією по всій Великій Британії.Оголошуючи свою першу велику роль в ефірі, Борис сказав: “GB News – повстанський канал з лояльними та зростаючими передплатниками. Я радий повідомити, що незабаром приєднаюся до нього – і поділюся своєю відвертою думкою про світові справи”.

I’m very much looking forward to joining GB News https://t.co/D3bXVDlDss – Boris Johnson ( @BorisJohnson ) Він додав: "Я говоритиму про величезні можливості для Глобальної Британії – а також про виклики – і про те, чому наші найкращі дні ще попереду".Борис Джонсон пообіцяв, що "передасть цьому чудовому новому телеканалу свої неприкрашені погляди на все, починаючи з Росії, Китаю, війни в Україні та того, як ми справляємося з усіма цими викликами, і закінчуючи величезними можливостями, які чекають на нас попереду".“Борис Джонсон був найвпливовішим прем’єр-міністром нашого покоління, і його унікальне розуміння внутрішніх та світових справ стане справжнім хітом у наших глядачів та слухачів. Окрім своїх політичних навичок, він неймовірно талановитий журналіст та автор, тому ми не можемо дочекатися початку роботи з ним над тим, що обов’язково треба подивитися на телебаченні”, – поділився враженнями редакційний директор Майкл БукерРаніше ми писали, що Борис Джонсон став журналістом газети Daily Mail після виходу з парламенту.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.