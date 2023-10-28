Сьогодні, 28 жовтня, в Україні буде не до пікніків. Погода в останні вихідні жовтня відрізнятиметься відразу двома особливостями – дощами, практично повсюдно та штормовим вітром.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."28 жовтня у ранкові години пройдуть дощі в більшості областей України, а вдень опади (переважно незначні) затримаються у північних областях та подекуди в західній частині", – розповіла вона, додавши, що на решті території опадів не передбачається.Сильний вітерЗа даними синоптика, в більшості областей України очікується сильний вітер, до штормових поривів."До 17-22 м/с, часом і сильніший, до 25 мс. Дуже будьте обережними під старими деревами, дахами будинків, білбордами, закріпіть на відкритих балконах та терасах нестійкі предмети", – порадила Діденко.Погода у КиєвіЗа словами синоптика, у Києві сьогодні очікується сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 20 м/с і більше. "У суботу в столиці – часом дощ, вдень місцями невеликий. Температура повітря близько +14 градусів", – сказала вона.Погода в листопаді 2023 в УкраїніСередня місячна температура у листопаді 2023 року в Україні передбачається 2-7° тепла, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 34-65 мм, у горах Криму та місцями у Карпатах до 100 мм, що в межах норми, лише у північно-східних областях – 28-32 мм, що дещо менше норми.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.