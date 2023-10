Ізраїль “розширює зону” наземної операції у Секторі Газа за допомогою піхоти та ударів з повітря і моря.Про це заявив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post та The Times of Israel.Раніше у суботу, 28 жовтня, ізраїльські військові показали відео, на яких колони бронетехніки рухаються піщаними районами Сектора Газа.

תיעוד מפעילות כוחות קרקעיים של צה״ל ברצועת עזה: pic.twitter.com/eioE4dHcWp— דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 28, 2023 Речник ЦАХАЛу заявив, що ізраїльські військові "просуваються через етапи війни". "Піхота, танкові, інженерні та артилерійські сили беруть участь у заходах, які супроводжуються щільним повітряним вогнем", – сказав він, додавши, що "сили все ще знаходяться на місці та продовжують бойові дії".За словами Хагарі, під час наземної операції в Газі наразі жоден ізраїльський солдат не постраждав.Що цьому передувалоЧерез три тижні після вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході сталося нове загострення. ЦАХАЛ ввів свої війська у північну частину Сектора Газа.Видання The New York Times повідомило, що на територію Гази заїхали ізраїльські танки. ЦАХАЛ заявляє, що терористи ХАМАС "відчують гнів" найближчим часом, але запевняють, що це ще не наземна операція, яка планувалася.При цьому вночі та зранку Сектор Газа перебуває під потужними обстрілами з боку ізраїльської армії. Літаки ЦАХАЛу завдали ударів по 150 тунелям і підземним бункерам на півночі Гази. Також Ізраїль заявив про ліквідацію двох ватажків ХАМАС, які відповідали за повітряні сили бойовиків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.