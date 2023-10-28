Співачка-зрадниця MARUV (новий псевдонім Sharlotta Ututu, справжнє ім’я – Анна Корсун), яка мовчить про війну і повернулася у Росію, пробила чергове дно. Мовчунка вирішила заспівати українською мовою.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал артистки.MARUV заспівала українськоюДнями запроданка випустила альбом Love song з "піснями про любов". Одна з них виявилася україномовною.

MARUV (фото: instagram.com/sharlotta_ututu)Композицію "For my baby" MARUV присвятила своєму сину, якого вона народила у 2022 році.У ній вона співає про "чарівнії міста з райськими пташками".Текст нової пісні MARUV - For my babyЗакривай свої очіТа біжи в обійми ночіТам тебе чекає сонЗ ним співаю в унісонТам у володінні снаЄ чарівнії містаТам небачені диваРайські пташки там співаВ щасті хай будешь зростатиБлагості всі будешь матиХай і тіло і душаКвітнуть многіє літаА як будеш міцно спатиБу тебе охоронятиТи рости, моє дитяТи для мене більше за життяАзъ есмь душа з живи і родаАзъ есмь сила воля свободаЛюди бога ведають сила народаАзъ есмь душа з живи і рода Нагадаємо, нещодавно з’ясувалося, що зрадниця MARUV знову з’явилася на російській музичній сцені. Про це свідчить низка факторів, які помітив блогер Богдан Беспалов.Так, виконавиця випустила трек і активно рекламує його в усіх соціальних мережах, зокрема на російській платформі "Вконтакте", заблокованій на території України.Нещодавно ми розповідали, що Бардаш знову розкручує українських артистів.Також ми писали, що скандальна зірка “Голосу країни” випустила пісню про дітей, від якої мурашки по тілу.