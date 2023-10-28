Суд виніс вирок зраднику, який воював проти наших воїнів під Бахмутом. Наступні 15 років злочинець проведе за ґратами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України. Згідно з даними контррозвідки СБУ, злочинець обстрілював з автоматичної зброї позиції наших воїнів під час їхнього контрнаступу під Бахмутом. Злочинця взяли в полон у ході жорстоких боїв у районі Кліщіївки в червні поточного року."Як встановило слідство, зловмисником виявився мешканець тимчасово захопленого міста Антрацит, що на Луганщині. У червні 2022 року він добровільно приєднався до одного з окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС Росії", – пише пресслужба. Терористи призначили засудженого на посаду стрілка й дали позивний "Льончік". Зокрема він отримав в окупаційному "військкоматі" одяг, бронежилет, каску й автомат АК-74 разом з боєприпасами для нього. Після цього зрадника перекинули до Сєвєродонецька для штурму українського міста та прилеглих селищ."Згодом бойовик у складі окупаційного підрозділу рф прибув під Бахмут для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ. Перебуваючи у рядах загарбників, їхній поплічник отримував «зарплату» в російських рублях та оформив собі паспорт громадянина Росії", – додає СБУ. Що далі? Зрадника визнали винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану; ч. 7 ст. 111-1 – колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях.Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом затримала жителя Донбасу, який коригував удари російських терористів по Слов’янську та Лиман. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.