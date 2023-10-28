Сили ППО знищили у небі Дніпропетровської області три російські ракети.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.За словами голови, двічі ворог бив по Марганецькій громаді Нікопольського району з важкої артилерії. Випустив по тамтешніх селах півдесятка снарядів. "Минулося без загиблих і постраждалих", – заявив голова Дніпропетровської ОВАЛисак повідомив, що, вночі підрозділи ПВК "Схід" знищили в небі над областю 3 російські ракети. "Дякую оборонцям неба, що вберегли Дніпропетровську область. Класна робота", – написав Лисак.Також сили ППО знищили три ракети Х-59 у Миколаївській області. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram каналі.Вибухи в Дніпропетровській областіВночі 28 жовтня під час повітряної тривоги, мешканці Дніпра почули вибухи. У Повітряних Силах ЗСУ повідомляли про ракетну загрозу.Нагадаємо, вранці 18 жовтня у Дніпрі та Запоріжжі також лунали вибухи. Пізніше місцева влада повідомила, що окупанти вдарили по селу Обухівка під Дніпром.Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків. Через дії російських терористів загинула 31-річна жінка, мати двох дітей. Також чотири особи отримали поранення.Також вибухи в регіоні було чути 19 жовтня. Моніторингові групи повідомляли, що з півночі окупованого Криму, а саме з району Джанкоя, було зафіксовано запуски балістики у бік Дніпропетровської та Запорізької областей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.