Співачка Тіна Кароль вкотре похизувалася стрункими ногами у короткому вбранні. Прихильники засипали знаменитість компліментами.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.Тіна Кароль похизувалася стрункими ніжкамиВиконавиця продемонструвала свої принади у новій фотосесії.Зірка постала перед камерою у короткій сукні з плетеним декольте, яка вдало підкреслила її витончену фігуру.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)Свій образ співачка доповнила туфлями на високих підборках.Реакція юзерівФоловери Кароль наговорили їй безліч компліментів. Вау, просто немає слів, ну точно жінка - вамп Шикарні ноги у вас красуня Тіна Дуже гарна Неперевершена! Ти як завжди вогонь Світлини такі палкі

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)Раніше Тіна Кароль у топі похизувалася ідеальним пресом.Також ми розповідали, що українка, яка після втрати ока знялася для Playboy, розповіла історію музею “Голоси мирних”.