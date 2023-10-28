Астролог Хелен Фенікс розповіла, що новий тиждень (з 30 жовтня до 5 листопада) готує чимало сюрпризів. Неймовірно поталанить представникам трьох знаків Зодіаку. Щастя звалиться прямо їм на голову.Кому чекати на подарунки від долі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Spiritualify.БлизнюкиВи отримаєте чимало можливостей покращити своє життя. Отримуйте новий досвід і не втрачайте шанс на щастя. Ви зможете насолодитися життям і займатися тим, що приносить радість, знайдіть справу, яка вам до вподоби.Ваша продуктивність буде максимальною. Результати праці виявляться неймовірними, ви будете у захваті. Однак постарайтеся знайти баланс та трохи відпочити. Вам необхідно навчитися розслаблятися і знайти джерело життєвих сил.ДіваНовий тиждень буде сповнений позитивом. Ваша кар’єра отримає розвиток, проте успіх чекає на вас не тільки на роботі. Спілкування з людьми принесе лише позитивні емоції, не бійтеся ділитися своїми думками та покажіть усім, що ви по-справжньому багатогранна особистість.Не забувайте і про веселощі. Пам’ятайте, що почуття гумору завжди допомагає згладити будь-яку непросту ситуацію. Зарідяться позитивом і станьте джерелом щастя для оточуючих.СтрілецьКохання увірветься у ваше життя. Неземне щастя дасть вам крила, ви зможете забути про все погане. Вірте у дива і не бійтеся перешкод. Усі кордони лише у вашій голові, переступіть через страхи.Не забувайте і про творчість. Новий тиждень – вдалий період для нових починань. Генеруйте ідеї та ділитесь ними з тими, хто вас підтримує. Люди, які вас цінують, зможуть дати мудру пораду. Правильні слова дадуть вам сили та пробудять бажання рухатися вперед.Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що 28 жовтня кривава повня сильно засмутить ці знаки Зодіаку.Також ми вже розповідали, що обіцяє гороскоп на 5 років для кожного знака Зодіаку.