Українці можуть отримати виплати при народженні дитини. Оформити допомогу можна онлайн.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Дію”.Оформити допомогу на дитину можна лише на порталі, а не в застосунку "Дія".Що для цього потрібно Зареєструйтеся або авторизуйтеся на порталі за допомогою електронного підпису (як його отримати – читайте за посиланням). Заповніть онлайн-форму на отримання грошової допомоги. Завірте заяву електронним підписом.У разі правильно заповненої форми виплати будуть нараховані наступного дня після отримання заяви органом соціального захисту.Який розмір виплатСума допомоги при народженні дитини у 2023 році становить 41 280 гривень. Батьки в Україні отримують однаковий розмір виплат на першу, другу чи третю дитину.Одразу виплачується сума в розмірі 10 320 гривень, а потягом наступних трьох років інша частина грошей. Тобто щомісячно по 860 гривень.Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як отримати витяг про місце проживання дитини через "Дію".Також РБК-Україна писало, як оформити свідоцтво про народження дитини онлайн.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.