Прикордонники викрили 14 порушників кордону. В 4 випадках порушників вдалось виявити завдяки дрону.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби."Чоловіки намагалися незаконно перетнути держрубіж неподалік населеного пункту Окни, що в Одеській області", – пише пресслужба.Зазначається, що усі затримані зв’язувались в інтернеті з організаторами, які вказували ухилянтам маршрут руху за 2 тисячі доларів. "Стосовно осіб складено протоколи про адмінправопорушення", – додає ДПСУ. Виїзд чоловіків призовного віку за кордонПісля повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що правоохоронці нещодавно викрили схему переправлення військовозобов’язаних до Молдови, до якої причетна мешканка Чернівецької області.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.