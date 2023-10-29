Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зустрівся з державним секретарем Міністерства юстиції та громадської безпеки Норвегії Евеном Еріксоном у Вільнюсі. Україна отримала домовленості, які посилять її спроможності.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ігоря Клименка."Відстань між нашими столицями становить понад 2300 км. Але Норвегія чітко розуміє наші потреби та готова допомагати на стратегічних напрямках. Тим паче, що сама відчуває загрози з боку РФ. Це і робота ворожих шпигунів, і розміщені російські війська на спільному кордоні в Арктиці.", – пише міністр. Про що говорили: обговорили досвід України щодо посилання контролю на державних рубежах; ініціювали окрему зустріч керівництва прикордонників Норвегії з головою Державної прикордонної служби України Сергієм Дейнеком; порушили питання стійкості української енергетичної інфраструктури, безпеки держави в осінньо-зимовий період, гуманітарного розмінування. Україна отримала нові домовленості;"Окремо проговорили про можливості лікуванні та реабілітації наших бійців. Пан Еріксон запевнив, що норвезькі госпіталі відкриті для допомоги українських воїнів. А наші шпиталі можуть розраховувати на нове сучасне оснащення від колег з Норвегії", – додав міністр. Наша боротьба триває. І ми в ній не самі. Дякуючи нашим партнерам, Україна щодня стає сильнішою.Допомога від НорвегіїНорвегія є одним із союзників України, який з початку повномасштабного вторгнення Росії регулярно надає нашій країні допомогу, аби протистояти російські агресії, наприклад: нещодавно стало відомо про те, що країна передасть Україні близько 50 гусеничних вантажівок NM199; зокрема Норвегія в серпні пообіцяла поставити системи для захисту від безпілотників. Поставка складається з кількох систем CORTEX Typhon.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.