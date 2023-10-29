Місячні календарі з давніх-давен використовуються для багатьох сфер життя – від роботи на городі до вибору дня для походу в перукарню. Люди вірять, що фази Місяця мають вплив на успішність запланованих справ та різних починань.Які дні в листопаді 2023 року будуть вдалими для різних важливих справ, а які будуть несприятливими, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).Під час підготовки матеріалу використані джерела: Monday. Today, Day Today, Astrologyk.Фази Місяця у листопаді 2023Місяць зменшується : з 1 по 12 листопада, з 28 по 30 листопадаМісяць, що росте : з 14 по 26 листопада.Молодий місяць : 13 листопада об 11:27.Повний місяць : 27 листопада об 11:17Найвдаліші дні у листопаді 2023 рокуСприятливі дні для починань: 12, 13, 22 листопадаЕнергетично сильні дні: 2, 6, 12, 22, 28 листопадаДля походу до стоматолога: 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25 листопадаДля поїздок та подорожей: 12, 13, 14, 22, 28 листопадаДля посадки рослин: 2, 13, 24 листопадаДля дорогих та габаритних покупок: 7, 13, 18, 21, 23, 25, 26 листопадаНайкращі дні для ухвалення рішень: з 14 по 19 листопада, з 21 по 26 листопадаКалендар краси на листопад 2023Вдалі дні для стрижок та фарбування волосся: 1, 4, 5, 7, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 25 листопадаДля догляду за тілом та волоссям: 3, 10, 16, 21, 26, 28 листопадаДля всіх процедур, пов’язаних зі схудненням: з 14 по 26 листопадаНайкращі дні для масажу: 11, 18, 22, 29 листопадаНесприятливі дні у листопаді 2023Не варто починати нічого нового: 3, 5, 9, 12, 15, 19, 26, 29 листопадаОсобливої обережності варто дотримуватись у дні Молодика та Повного місяця – 13 та 27 листопада. Намагайтеся цими днями не робити важливих справ, не приймати поспішних чи погано перевірених рішень.Також не рекомендується 12, 13, 14 та 26, 27, 28 листопада конфліктувати, накопичувати злість та образи, ображати інших людей, використовувати різкі слова у спілкуванні.До речі, раніше ми писали, що в наше життя принесе повний місяць і місячне затемнення в жовтні 2023 року.А ще розповідали, що у листопаді на нас чекає особлива дзеркальна дата.