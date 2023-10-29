Російські війська вночі намагалися атакувати територію України за допомогою ударних безпілотників типу “Шахед”. Повідомляється, що всі ворожі цілі знищені силами ППО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.За даними Генштабу ЗСУ, росіяни застосували 5 дронів-камікадзе, і всі вони були збиті."Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони були знищені", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ударів дронами-камікадзе у регіоні. Також повітряна тривога поширилась на центральні регіони.Нічна атака 29 жовтняПізно ввечері 28 жовтня росіяни запустили територією України групу ударних безпілотників. Спочатку про загрозу застосування дронів-камікадзе у Повітряних силах ЗСУ попереджали мешканців південних та центральних регіонів, незабаром загроза змістилася у західні області.У Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО. За даними ОВА, на щастя, обійшлося без потерпілих.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.