В наш час під час пошуку роботи в інтернеті є чималий ризик натрапити на пропозиції від шахраїв. Найчастіше такі “роботодавці” самостійно знаходять ваше резюме та пропонують “вигідні” умови праці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.Міністерство навело поради, які допоможуть шукачу роботи розпізнати шахрайські схеми працевлаштування й уникнути їх.Ознаки шахрайських пропозицій роботи: відсутність вимоги наявності попереднього досвіду роботи; не вимагається мати відповідну кваліфікацію для виконання завдань; робота передбачає вільний графік; обіцянка легкого виконання завдань чи замовлень; для працевлаштування пропонується вкласти власні кошти. Як уникнути шахрайської схеми: не вкладати власні гроші у проєкти, які пропонуються в мережі "Інтернет". У більшості випадків це пропозиції від шахраїв; бути уважними до вакансій, в яких обіцяють "легкий" заробіток; відразу відмовитись від сплати будь-яких послуг при оформленні на роботу. Водночас, якщо ви стали жертвою шахрайства, повідомте про такий випадок Кіберполіцію: за номером: 0 800 505 170 або залишивши повідомлення за посиланням.Нагадаємо, ми повідомляли, що у вересні 2023 року рівень офіційного безробіття в Україні впав до чергового історичного мінімуму.Кількість зареєстрованих безробітних впала до 103,3 тисячі, серед яких 74,6 тисячі – жінки.Крім того, ми повідомляли, що під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.