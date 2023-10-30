Президент США Джо Байден і його єгипетський колега Абдель Фаттах Ас-Сісі зобов’язалися значно прискорити надходження допомоги в Газу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.Під час телефонної розмови лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході, важливість захисту життя цивільного населення, поваги до міжнародного гуманітарного права та забезпечення того, щоб палестинці з Гази не були переміщені до Єгипту чи будь-якої іншої країни.У заяві Білого дому йдеться, що президенти зобов’язалися значно прискорити та збільшити надходження допомоги до Гази, починаючи з сьогоднішнього дня. Також Байден розповів про зусилля США, які спрямовані на те, щоб конфлікт у регіоні не поширювався.Ситуація в Ізраїлі7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Єрусалим розпочав операцію проти терористів. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.Варто зазначити, що речник ЦАХАЛу заявив про підготовку до нового етапу війни. За словами представника ізраїльської армії, операція може тривати кілька тижнів.21 жовтня між Сектором Газа та Єгиптом запрацював пункт пропуску "Рафах". Проте ним проїхали лише 20 вантажівок з гуманітарною допомогою. Іноземців не змогли евакуюватися через КПП.В ООН заявили, що такої кількості вантажівок "явно недостатньо" та закликали до подальшої підтримки мирного населення. А Байден розповів, що Сполучені Штати Америки продовжать працювати з усіма сторонами, щоб забезпечити безперервне переміщення допомоги, яка є надзвичайно важливою для добробуту людей. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.