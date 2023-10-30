30 жовтня православна церква вшановує пам’ять мучеників святих Зіновія та його сестри Зіновії.РБК-Україна (проект Styler) розповідає про те, що можна і не можна робити цього дня, а також які прикмети варто знати про цю дату.Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняЗа церковним календарем цього дня згадують про священномученників Зіновія та його сестру. Вони служили Господу і віддали всі свої багатства жебракам. Зіновій міг зцілювати тих, хто хворий. Коли його хотіли змусити зректися віри, сестра прийшла до місця суду і зізналася, що теж вірить у Господа. За це їх жорстоко стратили мечем.Цього дня прийнято просити Господа про зцілення. Крім того, віруючі можуть молитися за здоров’я своїх близьких.Крім цього, 30 жовтня відзначається Синичкин день. За народним календарем у цю дату починали злітатися зимові птахи. Також відзначають День мисливця, вони традиційно починають виходити на зайців.Прикмети дня помітили синицю – чекайте на мороз сильний вітер – до швидкого снігу сонце яскраве – кінець осені буде теплим.Що не можна сьогодні робитиЦього дня обов’язково варто погодувати птахів. Категорично заборонено рубати курей чи качок. Також не варто бажати зла людям.Відмовтеся від гучного крику і не з’ясовуйте стосунки. Щоб не прикликати біду – думайте лише про хороше.День ангела сьогодні відзначають: Зіновій, Зінаїда, Олександр, Макар, Анастасія. Нагадаємо, раніше з’явився церковний календар на 2024 рік.Також ми розповідали, які свята та пам’ятні дати будуть у листопаді 2023 року.