Погода в Україні сьогодні, 30 жовтня, буде хмарною, але без дощів. У Карпатах очікуються шквали.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні мінлива хмарність. На сході вранці та ввечері можливий туман.Вітер переважно південний, 7-12 м/с, а в Карпатах шквали до 19-24 м/с.Температура повітря вдень в Україні буде у межах +16 +21 градусу, у Криму та Одеській області до +24, а на сході від +13 до +18.Вночі в Україні буде +4 +9 градусів. На заході та півдні вночі очікується +8 +13 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, але дощів не буде. Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с. Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +17 +19 градусів, а вночі +7 +9 градусів. Негода в УкраїніУ суботу, 28 жовтня, західні, північні та центральні області України накрила негода. Шквальний вітер спричинив деревопад у низці регіонів. Через негоду проблеми зі світлом спостерігалися у половині областей. Були знеструмлені понад 300 тисяч споживачів.Крім того, у Києві через штормовий вітер загинули двоє людей. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.