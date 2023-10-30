Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по військовій будівлі на території Сирії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ЦАХАЛ."Нещодавно, у відповідь на запуски з Сирії в бік ізраїльської території, літак ЦАХАЛ завдав удару по військовій інфраструктурі на сирійській території", - йдеться в повідомленні.Війна в Ізраїлі7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль. Терористи вбивали, а також викрадали військових і цивільних. Зокрема, Ізраїль регулярно обстрілювали із Сектора Гази. Єрусалим зі свого боку розпочав операцію проти терористів.27 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїлю почали завдавати ударів територією.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.