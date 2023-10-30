Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що очікує, що конгресмени ухвалять законопроект про допомогу Ізраїлю вже цього тижня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Джонсон, ігноруючи прохання президента США Джо Байдена щодо ухвалення ширшого пакету допомоги, який включає підтримку України заявив, що Палата розгляне фінансування допомоги Києву та Єрусалиму в окремих законопроектах."Цього тижня ми збираємося внести в Палату представників окремий законопроект про фінансування Ізраїлю", – сказав спікер Палати представників. Він додав, що конгресмени не повинні більше витрачати час і висловив впевненість, що цього тижня законопроект ухвалять.Що передувалоНагадаємо, що зараз у Сенаті точаться дискусії щодо підтримки запиту президента США Джо Байдена у Конгресу 106 млрд. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів – Ізраїлю.Майк Джонсон заявив про свою готовність до переговорів щодо виділення допомоги Україні, але "за певних умов".Згодом новообраний спікер Палати представників заявив, що фінансування допомоги Україні та Ізраїлю розглянуть у різних законопроєктах.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.