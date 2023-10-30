Завтра, 31 жовтня, в Україні буде один із найтепліших днів найближчим часом. Причому дощів також не очікується, але настрій від теплого дня може зіпсувати вітер.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Завтра в Україні очікується найтепліший день у найближчій перспективі. Температура повітря протягом дня передбачається +17…+24 градуси", – розповіла вона.Навіть вночі, за даними синоптика, буде тепло, +10…+14, на сході та північному сході +8…+11 градусів.Синоптик також зазначила, що дощів завтра не буде, хоча "протистояння східного антициклону та західних циклонічних процесів спричинить рвучкий вітер, часом до штормових поривів".Погода в КиєвіУ Києві жовтень завершиться сухою дуже теплою погодою, вдень до +19 градусів."Єдиний дискомфорт – вже згадуваний поривчастий вітер південного походження", – додала Діденко, зазначивши, що його швидкість буде меншою, ніж 28 жовтня.Як розповідала синоптик Наталка Діденко, у Києві 28 жовтня очікувався сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 20 м/с і більше. Цікаво, що саме 28 жовтня у Києві було зафіксовано рекорд максимальної швидкості вітру. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.