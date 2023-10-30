Пункт пропуску “Мамалига-Крива” на кордоні з Молдовою завтра тимчасово призупинить роботу з 07:00 до 09:00.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу."Пункт пропуску "Мамалига-Крива" 31 жовтня з 07:00 до 09:00 тимчасово призупинить роботу. Молдовські колеги інформують, що в цей час у пункті пропуску модернізовуватимуть електрообладнання", – йдеться в повідомленні. Найближчі пункти пропуску для перетину кордону з Молдовою - "Кельменці-Ларга" та "Россошани-Бричани".Прикордонники закликали українців врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.Нагадаємо, 13 жовтня Кабінет міністрів України вирішив відкрити міжнародний пункт пропуску Кучурган в Одеській області, який був закритий з початку війни.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.