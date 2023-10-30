Російська приватна військова компанія “Вагнера” заявила, що офіційно переходить в підпорядкування Росгвардії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.В заяві групи йдеться, що усім співробітникам "Вагнера" запропоновано укласти індивідувальний контракт, інакше вони працюватимуть на умовах чинного. "Уся структура "групи Вагнера", порядок роботи, командири залишаються тими самими", т йдеться у повідомленні.У заяві також сказано, що база "Вагнера" будується "з нуля" у зоні російської агресії в Україні, а найманців готуватимуть до роботи "на ближньому" впродовж шести місяців – ймовірно, йдеться про фронт в Україні.При цьому, тих найманців, які перейшли до структур під керівництвом Міноборони РФ, не візьмуть назад до "Вагнера".Найманці "Вагнера"Нагадаємо, за даними британської розвідки, після ймовірної смерті ватажка Євгена Пригожина сотні бойовиків, раніше пов’язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, цими залишками затикають дірки на Бахмутському напрямі, а самої ПВК більше не існує.Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що найманці "Вагнера" присутні на території Східного угруповання військ. Зараз частина найманців переукладає контракти з військовими РФ і повертається в Україну з Білорусі.А в Інституті вивчення війни зазначали, що найманці можуть знову стати серйозною загрозою для ЗСУ, перейшовши під командування Росгвардії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.