Російські військові атакували Запорізький район, ймовірно, за допомогою балістичного озброєння. Внаслідок влучання є руйнування.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Юрія Малашка та секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.Зазначається, що окупанти обстріляли Запорізький район близько 11:28.Внаслідок влучання зруйновано об’єкт соціальної інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила.При цьому Куртєв уточнив, що йдеться про приміщення комунальної установи.Зазначимо, що раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння у Запорізькій області.Обстріли Запоріжжя та областіРосійські окупанти періодично здійснюють атаки на Запорізьку область. Так, 24 жовтня ворог обстріляв Запоріжжя за допомогою балістичних ракет. У місті зафіксували влучання по території підприємства.А вранці 18 жовтня окупанти поцілили у багатоповерхівку в Запоріжжі. Через ворожу атаку загинули п’ять осіб, ще п’ятеро зазнали травмувань.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.