Чоловік знаменитої акторки та телеведучої Руслани Писанки, яка померла через важку хворобу, розповів, що праху зірки немає у крипті Свято-Преображенського собору. Зокрема, він вирішив її перепоховати.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост українського ведучого Єгора Гордєєва в Telegram.Що відомоЄгор Гордєєв повідомив, що днями йому написала знайома, яка не змогла знайти Руслану Писанку у крипті Свято-Преображенського собору. Саме там залишався її прах, адже собор був улюбленим храмом Писанки. Також у крипті зберігався прах мами Руслани – Діни Василівни.Однак, Гордєєв зауважив, що напередодні йому телефонував чоловік Руслани, Ігор Ісаков. Він розповів, що дружину вирішили перепоховати."Руся тепер вдома. Разом з батьком, мамою, братом і родичами. Ми перепоховали Русю. Вона у крипті, як на сцені. Час зійти й спокійно піти далі. Час зійти зі сцени інколи приходить, коли тебе вже нема. Інколи не приходить ніколи, але так легше", - написав Гордєєв.Коли померла Руслана Писанка Українська акторка та ведуча Руслана Писанка під час війни виїхала в Німеччину, де лікувалась від раку. Попри боротьбу з тяжкою хворобою, 56-річна зірка померла 19 липня 2022 року.Писанка до останнього нікому не розповідала про свою хворобу і будувала великі плани на майбутнє.Відомо, що наприкінці свого життя вона знімалася у кіноромані Наталії Ворожбит "Demons", який мав вийти 2022 року.

Руслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)Раніше чоловік Писанки розповідав, як померла мама акторки.Також читайте, які 7 ролей Руслани Писанки прославили її на увесь світ.