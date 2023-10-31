31 жовтня православні віруючі вшановують пам’ять преподобного Никодима та преподобного Спиридона. Вони жили у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври у XII столітті.Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції 31 жовтняОбидва святі прославилися тим, що творили чудеса. Якось спалахнула піч, і вони змогли загасити вогонь, залишившись при цьому неушкодженими. Після цього випадку у народі преподобних Никодима та Спиридона почали почитати як охоронців будинку від пожежі.Народні прикмети сьогодення Якщо сьогодні сонячна та ясна погода, то найближчими днями варто очікувати сильний вітер Якщо голосно цвірінькають горобці, то буде тепла погода. Якщо горобців не чути, значить похолодає Якщо ведмідь спорудив барліг на пагорбі, то навесні почнеться сильна повінь Якщо снігур співатиме, значить скоро настане зимаЩо не можна робити сьогодніНамагайтеся ні з ким не сваритися і не вступати в конфлікти, оскільки цього дня ворог може вас наврочити.Також заборонялося піднімати гудзик, який відлетів з одягу.День ангела сьогодні відзначають : Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сергій, Степан, Трохим, Федір, Яків. Нагадаємо, раніше з’явився церковний календар на 2024 рік.Також ми розповідали, які свята та пам’ятні дати будуть у листопаді 2023 року.