Білий дім закликав республіканців у Палаті представників не політизувати інтереси національної безпеки після їхнього внесення окремого законопроекту за допомогою Ізраїлю за рахунок асигнувань Податкової служби США.Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її відеобрифінг."Політизація наших інтересів національної безпеки – це приречена на провал справу. Вимога компенсацій за те, щоб покрити основні потреби національної безпеки США, такі як підтримка Ізраїлю та захист України, не відповідає нормальному двопартійному процесу і може мати руйнівні наслідки для нашої безпеки", – заявила спікер Білого дому.Вона також нагадала про те, що "є тверда згода обох партій щодо того, що нашим прямим інтересам національної безпеки відповідає допомога Україні".За словами Жан-П’єр, скорочення фінансування Податкової служби, яке пропонують республіканці, допоможе великим корпораціям уникати чесної сплати податків і таким чином призведе до збільшення бюджетного дефіциту."Гра в політичні ігри, що загрожують джерелам фінансування самооборони Ізраїлю зараз і в майбутньому, створить неприйнятний прецедент, який поставить під сумнів нашу відданість найближчим союзникам", – наголосила прес-секретар.Що передувалоНагадаємо, раніше новий речник Палати Представників США запропонував не об’єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.Ще раніше президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Він включає 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.