Команда ентузіастів NTDEV анонсувала свій останній проект на YouTube – оптимізовану версію операційної системи Windows 11, яка отримала назву Tiny11.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин, присвячений технологіям Neowin.Команда представила урізану версію, стверджуючи, що успішно видалили всі непотрібні елементи з офіційної операційної системи Microsoft, що дозволило значно знизити розмір ISO-образу системи до 2 гігабайт. У той час, як стандартна версія Windows 11 займає близько 17 гігабайт на жорсткому диску.Творці нової версії Tiny11, NTDEV, повідомили, що їхня оптимізована версія дозволяє встановлювати операційну систему на більш слабкі комп’ютери з обмеженим місцем на жорсткому диску. Вони раніше випустили іншу урізану версію Windows 11, яку назвали Tiny3.Однак для досягнення такого скорочення розмірів, NTDEV довелося видалити безліч функцій, включаючи "Магазин компонентів Windows" (WinSxS), програму відновлення Recovery Agent, браузер Microsoft Edge, "Центр оновлення Windows" та вбудований антивірус. Раніше ми писали про найновішу Windows 11, яка вийшла нещодавно.А ще у нас э матерыал про те, що з Windows зникне легендарна кнопка.