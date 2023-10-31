Погода в Україні 1 листопада очікується дощова. При цьому у західних регіонах прогнозують пориви вітру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Завтра в Україні хмарно з проясненнями.Вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні очікується дощ.Температура вночі на рівні 7-12°, на півдні країни до 15°, вдень у західних, північних та більшості центральних областей 11-16°, на решті території 15-20°.Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Погода у КиєвіУ столиці та області хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ.Температура у Києві вночі 10-12°, вдень 13-15°; вночі 7-12°, вдень 11-16°.Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температурні рекордиЗазначимо, що з початку року у Києві було встановлено 40 температурних рекордів. Зокрема, вчора температура у столиці. піднялася до рекордних +20,6°С.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.