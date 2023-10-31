Федеральний уряд Німеччини засудив насильницькі антисемітські протести в російській республіці Дагестан та назвав їх неприйнятними.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau."Важливо, щоби причетні до цього були притягнені до відповідальності і щоб російська влада гарантувала безпеку єврейської громади", – заявив речник Міністерства закордонних справ Німеччини.Він додав, що Берлін рішуче засуджує будь-які форми антисемітизму і підтримує єврейську громаду, а напади на євреїв в Росії є "невимовні та неприйнятні".Погроми в ДагестаніВвечері 29 жовтня розлючений натовп дагестанців увірвався до аеропорту Махачкали. Вони "шукали євреїв", які нібито мали приїхати рейсом з Ізраїлю. Пізніше стало відомо, що через погром постраждали понад 20 людей.Президент України Володимир Зеленський заявив, що події в Махачкалі – це частина поширеної в Росії культури ненависті до інших народів.Представник російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що погроми нібито були наслідком "спланованої та здійсненої ззовні провокації", ключову роль якої відіграв "київський режим".Держдеп США назвав такі звинувачення росіян на адресу України абсурдом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.